إقرار القارئ الإلكتروني بلجان الاستفتاء على الدستور

أكد مصدر قضائي مصري أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، ستعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا هاما لوضع آخر الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل، والتي من أبرزها استخدام القارئ الإلكتروني للبطاقات الشخصية في بعض اللجان لتفادي التصويت أكثر من مرة.

ووفق "اليوم السابع"، أوضح المصدر أن اللجنة تتجه إلى إجراء تجربة القارئ الإلكتروني لبيانات الناخبين في بعض اللجان بمحافظة القاهرة، والذى يمكن من خلاله توضيح ما إذا كان للناخب حق التصويت أمام اللجنة التي سيدلي فيها بصوته، أو أنه سبق للناخب التصويت بالفعل في لجنة أخرى ويريد التصويت أكثر من مرة، أو أن الناخب غير مسجل باللجنة.

وأوضح المصدر أن من التجهيزات التي اتخذتها اللجنة تضمنت أيضا التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تسليم مقار اللجان الفرعية والعامة للجهات المعنية وخبراء المفرقعات لتفحصه بشكل دقيق، والتأكد من سلامتها.

وفى السياق ذاته أشار المصدر بأن اللجنة من المقرر أن تصدر اليوم الثلاثاء قرارا بشأن كيفية تقدم الصحافيين والإعلاميين والمراسلين الأجانب للحصول على تصريحات لتغطية الاستفتاء على الدستور، ودخولهم للجان الفرعية أثناء التصويت والفرز.