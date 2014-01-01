"أنصار بيت المقدس" تتبنى تفجير خط الغاز في سيناء

تبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" عبر حساب منسوب لها على "تويتر"، تفجير خط لأنابيب الغاز في سيناء، وبحسب مسؤولين أمنيين فإن التفجير لم يؤدِّ إلى وقوع إصابات.

وأوضح المسؤولون أن هذا الخط ينقل الغاز إلى الداخل المصري فقط، وكان قد تم تعليق صادرات الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن بعد ازدياد الهجمات على خط أنابيب آخر في سيناء منذ ثورة مطلع العام 2011.

ومن جانبه، صرح مصدر مسؤول بأنه تم إغلاق كافة المحابس الخاصة بالخط الذي تم تفجيره ليل الثلاثاء/الأربعاء بمنطقة وسط سيناء، لمنع عمليتي دخول أو خروج الغاز من وإلى الخط.

ولم يؤثر التفجير وإغلاق المحابس على الغاز الموصل إلى المحطة البخارية للكهرباء والمنازل والوحدات السكنية بمدينة العريش الموصل إليها الغاز، نظراً لأن التفجير والإغلاق من منطقة لحفن جنوب العريش في اتجاه وسط سيناء، إلا أنه من المتوقع أن تتأثر منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء ومصانع الإسمنت بها وغيرها من المشروعات التي تعمل بالغاز.