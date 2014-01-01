إضراب جزئي للأطباء في المستشفيات الحكومية

يدخل أكثر من 50 ألف طبيب من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة المصرية والهيئات التابعة لها في إضراب جزئي عن العمل، اليوم الأربعاء، لمدة يوم واحد، على أن يعاودون الإضراب يوم 8 يناير، اعتراضا على عدم تطبيق المشروع الأصلي للكادر بشقيه المالي والإداري.

ووفق "اليوم السابع"، يتزامن ذلك مع عمل وقفات حداد أمام المستشفيات خلال الإضراب، على أن ترفع اللافتات صورة شهيد المهنة الدكتور أحمد عبد اللطيف، والشعارات المطالبة بضرورة إصلاح سريع للمهنة لصالح الأطباء والمرضى وكل أعضاء الفريق الطبي، وتم إخطار الداخلية بذلك.

ويسرى الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، ولا يسري الإضراب على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

ويشمل الإضراب جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، ولا يسري على الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكل أنواعها مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأي خدمة طبية عاجلة أخرى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة في مؤتمر صحافي لها بمقر هيئة الاستثمار، إن كادر الأطباء سيتم تطبيقه بداية من العام الجديد على 490 ألفا، وأن قانون كادر الأطباء يوفر امتيازات وحوافز للعاملين بالقطاع بما يضمن حصولهم، على ما يستحقونه من حوافز.

وأشارت إلى أن القانون يضمن التدرج في الوظائف على حسب الخبرات وإتاحة التدريب العملي المستمر بما يضمن إتاحة الموارد البشرية، في المناطق النائية، تم إقرار بدل للعاملين في المهنة الطبية.

فيما قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للأطباء، إن المواطن المصري يعيش "حالة قرف" أثناء دخوله مستشفيات الحكومة، مضيفة أن هناك مستشفيات غير مؤمنة تماما وتحولت إلى ساحات معارك.