اعتقال نجل البلتاجي بتهمة التحريض على العنف

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن اعتقلت أنس البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على العنف، وذلك في أحدث تطور على صعيد الحملة الأمنية الصارمة التي تشنها السلطات على الجماعة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً "جماعة إرهابية".

وأضافت أنه تم اعتقال أنس البلتاجي مع 2 آخرين في شقة سكنية في حي مدينة نصر بالقاهرة، حيث عُثر بحوزتهم على ذخائر وأسلحة نارية وأموال ولافتات مناهضة للسلطة الحالية.

وكان محمد البلتاجي والد أنس، قد أودع السجن على ذمة محاكمته هو وآخرين من قيادات الجماعة بتهمة التحريض على العنف.

وتشن قوات الأمن حملة على جماعة الإخوان المسلمين منذ أغسطس، حيث اعتقلت العديد من قياداتها، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف.