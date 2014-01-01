حسم مصير جبهة الإنقاذ عقب الاستفتاء على دستور مصر

أعلن عدد من رؤساء الأحزاب المصرية في جبهة "الإنقاذ الوطني"، أن بقاء الجبهة من عدمه يحسم بشكل نهائي عقب الاستفتاء على الدستور مباشرة، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.

وأكدوا أن الجبهة أدت الغرض المقصود من تأسيسها، والمتمثل في التصدي لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال رؤساء الأحزاب إن الجبهة ستعمل على حشد المواطنين للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف يناير.

وأشار رئيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، محمد أبو الغار، إلى أنه لم يتلق أي دعوات منذ 3 أسابيع من جبهة الإنقاذ لأي اجتماعات.

وشدد على أن استمرار الجبهة مرهون بإقرار نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.