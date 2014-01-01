فى الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأول من العام الجديد تحدثت إلى النجوم فى السماء، فقالت لى تشكيلاتها إن عام 2014 سيكون سعيداً على مصر، وستتحقق فيه الكثير من أمانى أهلها.

ففى هذا العام سيكون لمصر دستور جديد يتحدث بلغة القرن الـ21، ويمنح المصريين حقوقاً وحريات غير مسبوقة فى الدساتير السابقة، وفى هذا الدستور ستحصل المرأة أخيراً على الاعتراف بحقها فى المساواة مع الرجل فى المجتمع، وسيحصل العمال والفلاحون والأقباط والشباب على ما لم يحصلوا عليه فى السابق، بالإضافة لفئات أخرى من المهمشين لم يكن يرد ذكرهم من قبل فى الدساتير، كالأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والصيادين والمسنين، وحتى الحيوان حصل على حقوقه فى هذا الدستور بمادة غير مسبوقة تتحدث عن الرفق بالحيوان.

وفى هذا الدستور سيكون نظام الحكم ديمقراطياً يحول دون الديكتاتورية، ويسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية وباقى المسؤولين وعزلهم، وفى هذا الدستور سيكون لزاماً على الدولة الاهتمام بجودة التعليم وبصحة المواطنين من خلال مظلة تأمينات صحية ومعاش لائق لكل مواطن.

لذلك فستخرج الملايين يومى 14 و15 يناير لتأييد هذا الدستور وإقراره، كما خرجت يوم 30 يونيو للمطالبة بما جاء فيه.

وقالت لى النجوم إن عام 2014 سيشهد أيضاً انتخابات رئاسية جديدة، بعد إقرار الدستور سيكون من شأنها تغيير وجه الحياة فى مصر، وسيبدأ عصر جديد من التقدم والرخاء يعيد مصر إلى سابق عهدها، كما سيشهد عام 2014، بعد ذلك، انتخابات برلمانية ستأتى أخيراً بنواب يعبرون عن الشعب، ويلبون مطالبه فى الحياة الحرة الكريمة، لا يمثلون أغلبية مستبدة تعبر فقط عن مصالح جماعتها.

وسألت النجوم وماذا عن تنظيم الإخوان الإرهابى الذى عاش معنا أكثر من 80 عاماً، فقالت لى: تسأل فى هذا سنة 2013، فهى التى شهدت نهايته، أما أنا فليس عندى مثل هذا التنظيم.

كل سنة وأنتم طيبون.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"