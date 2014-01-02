عمليات تمشيط واسعة عقب انفجار الشيخ زويّد بسيناء

أفادت مراسلة "العربية"، الخميس، بقيام قوات الأمن بعمليات تمشيط واسعة في محيط منطقة مستشفى الشيخ زويّد بشمال سيناء، عقب انفجار عبوة ناسفة مساء اليوم، حيث تم ضبط عدد من المشتبه فيهم والذين يخضعون لاستجواب وتحقيقات لمعرفة مدى صلتهم بالحادث.

وقام مسلحون مجهولون بالشيخ زويّد بتفجير عبوة ناسفة في طريق مدرعة عسكرية كانت تقوم بعملية مداهمات أمنية بالشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات بعد مرور المدرعة قبل حدوث الانفجار، ينما تهدم جزء من سور المستشفى.

كما قالت المصادر إن قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة قامت بعمل أكمنة على الطريق الدولي العريش - رفح، وذلك للقيام بعمليات فحص وتفتيش للأفراد والسيارات للبحث عن أسلحة ومتفجرات وضبط العناصر المشتبه فيها.

كما تم ضبط عدد من العناصر المشتبه فيهم في الأحداث التي شهدتها منطقة سيناء عقب 3 يوليو 2013م على ذمة التحقيقات.