محكمة مصرية تقضي بحبس 7 نشطاء سنتين

قضت محكمة جنح الإسكندرية، الخميس، بحبس 7 من النشطاء المعروفين المناهضين لنظامي الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مصرّح بها بما يُخالف قانون التظاهر الجديد، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن الحكم صدر حضورياً على 4 من النشطاء محبوسين على ذمة القضية، وهم: لؤي القهوجي، وعمر حافظ، وناصر أبوالحمد، وإسلام محمدين، وغيابياً على 3 آخرين هم: حسن مصطفى، وماهينور المصري، وموسى حسين.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قضت كذلك بتغريم كل من النشطاء السبعة 50 ألف جنيه مصري (7150 دولاراً تقريباً).

وألقي القبض على النشطاء الأربعة المحبوسين في الثاني من ديسمبر الماضي أمام محكمة في الإسكندرية أثناء تظاهرة أقيمت على هامش محاكمة المتهمين بقتل الناشط خالد سعيد.

ويُحاكم اثنان من رجال الشرطة في قضية مقتل سعيد الذي ضربه رجال أمن حتى الموت في شارع بالإسكندرية في يونيو 2010، وهي حادثة أثارت احتجاجات واسعة آنذاك في مصر، واعتبرت من مقدمات ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

وتعرض عدة نشطاء معروفين من معارضي مبارك ومرسي لملاحقات قضائية أخيراً بتهمة مخالفة قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر الماضي.

وأصدرت محكمة جنح في القاهرة في 22 ديسمبر الماضي حكماً بحبس النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر بالحبس 3 سنوات لاتهامات تتعلق بالتظاهر من دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية.

والشهر الماضي تمت إحالة الناشط علاء عبدالفتاح و24 ناشطاً آخرين الى محكمة الجنايات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة احتجاجاً على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة لقانون التظاهر.