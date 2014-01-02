مصر.. اختيار رؤساء إدارات جدد للمؤسسات الصحافية

أجرى المجلس الأعلى للصحافة في مصر، الخميس، تغييرات صحافية في المؤسسات القومية، شملت رؤساء مجالس الإدارات القدامى واستبدالهم بجدد، إضافة إلى منصب رئيس تحرير صحيفة "الأهرام".

جاء ذلك بعد انقضاء مدد رؤساء الإدارات السابقين في 3 يوليو الماضي، وطالت التغييرات 8 أشخاص.

وتم إعلان فوز محمد عبدالهادي علام رئيساً لتحرير جريدة "الأهرام"، خلفاً لعبدالناصر سلامة، وذلك بعد فوزه بـ9 أصوات، وقد كان مرشحاً كل من محمد صابرين وفاز بـ4 أصوات، وعاصم القرش لم يحصد أي صوت، وأشرف عبدالمنعم لم يحصد أي صوت، وعبدالله عبدالسلام حصد صوتاً واحداً.

وتم إعلان أحمد سيد النجار رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وياسر رزق لمؤسسة الأخبار، وعبدالصادق شربتلي لمجلة "روزاليوسف"، بحسب صحيفة "الشروق".

كما أعلن "المجلس الأعلى للصحافة" جلاء جاب الله رئيساً لمجلس إدارة الجمهورية، وعلاء حيدر رئيساً لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وغالي محمد رئيساً لمجلس إدارة دار الهلال، والسيد هلال رئيساً لمجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع.

وتتم آلية التصويت بأن تحسم النتيجة للاسم الذي يحصل على 50% +1 من أصوات أعضاء المجلس الـ14، وفي حال لم يحصل أي منهم على هذه النسبة سيعاد التصويت مرة أخرى، ولكن على أعلى اسمين فقط من حيث عدد الأصوات.