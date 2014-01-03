السيطرة على حريق هائل قرب مقر المخابرات العامة

تمكّن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل بجراج للسيارات مواجه لمقر المخابرات العامة بحدائق القبة، وقال مصدر أمني إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم، الجمعة، بشارع ولي العهد سببه ماس كهربائي.

ووفق "اليوم السابع"، نفى المصدر أن تكون عملية إرهابية وراء التفجير، مؤكدًا أن معاينة موقع الحادث أوضحت خلو المكان من أية قنابل، أو متفجرات.

وكان اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغاً بنشوب حريق في جراج للسيارات بأحد العقارات المواجهة لمقر المخابرات العامة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وتوجه على الفور رجال الإطفاء (5 سيارات) وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأتى الحريق على 8 سيارات بالكامل دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، ومازال رجال الإطفاء يجرون عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.