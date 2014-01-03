العثور على سائح سويسري وزوجته مدفونين بالغردقة

عثر الأمن المصري على زوجين سويسريين فُقدا منذ أسبوع، مدفونين في حديقة منزلهما في مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر، حسب ما أفاد مصدر أمني، الجمعة، موضحاً أن السائحين قُتلا بدافع السرقة.

وأوضح المصدر الأمني أن قوات الأمن استخرجت جثة السائح السويسري وزوجته من حديقة الفيلا الخاصة بهما في حي مبارك في مدينة الغردقة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أن حارس الفيلا، وهو شاب في الخامسة والعشرين من العمر، قام بقتل الزوجين السويسريين بمساعدة اثنين من أصدقائه ودفنهما في حديثة الفيلا.

وأشار المصدر الأمني إلى أن دوافع القاتل كانت سرقة السائحين.

ولم تعطِ السلطات المصرية أي تفاصيل عن هوية السائحين، لكنها قالت إنهما يقيمان في مدينة الغردقة في مصر منذ فترة.

ونقلت الجثتان إلى مستشفى الغردقة العام التي قال مسؤول إداري فيها إن "الجثتين وصلتا مشرحة المستشفى في حالة عفونة تامة"، ذلك دون أن يعطي أي تفاصيل عن هوية السائحين.

وفي جنيف، أكدت وزارة الخارجية السويسرية مقتل السائحين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السويسرية صباح الجمعة، إنها لا تملك تفاصيل عن أسباب موتهما.

وتعد مدينة الغردقة الساحلية على البحر الأحمر شرق مصر مقصداً سياحياً هاماً للسائحين الأجانب.

وظلت الغردقة التي يقيم بها عدد كبير من الأجانب بشكل دائم بمنأى عن أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011.