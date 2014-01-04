أجهزة الأمن المصرية تبطل مفعول قنبلة في موقف أوتوبيس

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من إبطال مفعول قنبلة عثر عليها بالقرب من موقف أوتوبيس زنين بمنطقة بولاق الدكرور.

وأمر اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة بعثور موظف بشركة على جسم غريب ملقى بجوار سور الصرف الصحي بشارع المصرف أمام موقف أوتوبيس زنين بمنطقة بولاق الدكرور، وفقاً لما ذكرت "بوابة الأهرام".

وانتقل على الفور اللواءان مصطفى عصام رئيس مجموعة الأمن العام بالجيزة، وجرير مصطفى مدير المباحث الجنائية، وتم انتداب مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، ومفتش المفرقعات بسيارة مجهزة بكامل عتادها.

وعند فحص الجسم تبين أنها قنبلة يدوية من نوع f1 مضادة للأفراد بأجزائها كاملة، وتم إبطال مفعولها وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.