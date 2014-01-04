التحقيق مع 27 إخوانيا بالإسكندرية واتهامهم بقتل سيدة

بدأت النيابة العامة بالإسكندرية، السبت، التحقيق مع 27 من المضبوطين خلال أحداث العنف التي شهدتها المدينة، الجمعة، أثناء المظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن المتهمين تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتعدي على الأهالي والمنشآت العامة والخاصة، وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والألعاب النارية، وإلقاء زجاجات المولوتوف.

وأضاف أن أهالي الضحية زينب سعيد عبدالحميد الطحان (52 عاما)، ربة المنزل لقيت مصرعها متأثره بإصابتها بطلق ناري بالصدر، اتهموا تنظيم الإخوان بالتسبب في قتلها.

وذكر المسؤول الأمني أن من بين المعتقلين 8 تم ضبطهم خلال إضرامهم النيران في نقطة مرور المنتزه.

وقضى 17 شخصا الجمعة في اشتباكات بين الإخوان والأمن في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.