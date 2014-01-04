وزير الداخلية: مصر ليست رهينة للخارجين على القانون

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدي الخارجين على القانون، ولن تتهاون أبداً في التعامل مع أية تجاوزات تمس أمن المواطنين.

وجاء ذلك خلال تفقد وزير الداخلية للإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، السبت، بحضور عدد من مساعد أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، في إطار تطوير وتحديث أساليب التدريب للقوات والأفراد.

واستمع وزير الداخلية لشرح حول خطط انتشار قوات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تسيير دوريات راكبة مسلحة بسيارات حديثة تجوب شوارع ومحاور القاهرة الكبرى والمحافظات والطرق والمحاور الرئيسية والدائرية.

واطمأن وزير الداخلية على توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات للقوات بما يضمن كفاءتها وقدرتها على القيام بمهامها.

وشهد إبراهيم خلال الزيارة بعض البيانات العملية التي تعكس مدى الكفاءة التدريبية للقوات.

وأشار وزير الداخلية إلى أهمية الارتقاء بمنظومة إعداد وتدريب كافة رجال الشرطة وضرورة ربط عمليات الإعداد والتدريب بما يفرضه الواقع العملي، وبما يتفق ومتطلبات المرحلة، وذلك في إطار تعزيز قدرات مديريات الأمن لتوفير الإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية خلال الأحداث والمناسبات التي تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، خاصة عملية الاستفتاء على الدستور في منتصف الشهر الحالي.