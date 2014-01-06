عضو سابق بالقاعدة: الشاطر خطط لإنشاء حرس ثوري بمصر

قال محمد توفيق، العضو السابق بتنظيم "القاعدة"، إن خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، كان يخطط لتأسيس قوة يطلق عليها اسم "الحرس الثوري" لتكون بديلاً للجيش المصري.

وقال توفيق خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور" الفضائية الخاصة: "إن الشاطر كان يستعد لتشكيل كلية للدفاع الوطني وضم 50 ألف شاب منهم 30 ألف من التيار الإسلامي و20 ألفاً من مجاهدي تنظيم القاعدة عن طريق محمد الظواهري".

وأضاف: "هذه الكلية ستقوم بتخريج دفعة كل ستة شهور لتكون على غرار الحرس الثوري وبديلاً للجيش الوطني وولاء خريجيها للرئيس"، مشيراً إلى أن محمد رفاعة الطهطاوي كان حلقة الوصل بين أيمن الظواهري وأخيه محمد الظواهري وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار إلى أن الإخوان "سيقومون بافتعال أزمات يوم أعياد الميلاد عن طريق افتعال أزمات عند الكنائس ووجود بعض الشباب لعمل لجان شعبية لحماية الكنائس ليكون هناك ساعة صفر لعمل احتكاكات واشتباكات".