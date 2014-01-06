مصر.. توقيف أحد عناصر "أنصار بيت المقدس" في سيناء

ألقت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء القبض على أحد العناصر المنتمية إلى جماعة "أنصار بيت المقدس"، وهو أحد المتهمين في تفجير مديرية أمن جنوب سيناء وتفجير معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية وتفجيرات مبنى المخابرات الحربية بأنشاص.

وذكرت مصادر أمنية في الشرطة بأن المتهم، ويدعى "أحمد م." (44 سنة) يعمل مدرساً للرياضيات ويقيم في مدينة العريش، وقبضت الأجهزة الأمنية عليه خلال كمين نصب له بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت المصادر أن المتهم صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل نيابة أمن الدولة العليا على ذمة اتهامه في عدد من القضايا التي تبنتها جماعة "أنصار بيت المقدس"، مؤكدة أن التحريات أكدت مشاركة المتهم في العمليات التي تتبناها جماعة "أنصار بيت المقدس".