الببلاوي: اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية قرار سياسي

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، إن قرار اعتبار جماعة "الإخوان" جماعة إرهابية هو قرار سياسي جاء بسبب ما ظهر من أعضائها من أفعال إرهابية.

وتابع: "قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق باعتبار جماعة الإخوان إرهابية قرار سياسي تتخذه الدولة في إطار ما شهدناه من أعمال عنف من قبل الجماعة، ولا يحتاج لأكثر من ذلك".

وأضاف الببلاوي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الاثنين، أن نزول المصريين بكثافة للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور هو ما سيشيع الشعور بالأمان لدى الجميع، داعياً جميع المصريين للوحدة ومتمنياً أن تبدأ مصر بكل أبنائها عصراً جديداً.

وطمأن رئيس الوزراء المصري كافة المصريين بأن هناك استعدادات أمنية كبيرة لكافة الاحتمالات والسيناريوهات خلال يومي 14 و15 يناير المقبلين تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور، مطالباً المصريين بتحمل المسؤولية لإبداء الرأي في الدستور.

وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، قال الببلاوي إن عدداً كبيراً من الشركات تقدمت للمشاركة في المشروع، تم استبعاد بعضها لعدم استيفائها للشروط، مشيراً إلى أن الشركات التي توفرت فيها الشروط ستقدم تصوراتها الكاملة خلال 3 أشهر للاختيار من بينها، مشدداً على أنه يشترط في كل متقدم أن يكون معه شريك مصري.

ووجه الببلاوي التحية لأقباط مصر بمناسبة "عيد الميلاد"، مؤكداً أن "عيد الميلاد المجيد" فرصة لتوحد المصريين والوقوف صفاً واحداً.