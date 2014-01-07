الببلاوي: وحدة المسلمين والمسيحيين أقوى من الوقيعة

أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، أن مشاعر المحبة والإخاء التي تربط المسلمين في مصر بإخوانهم المسيحيين ستظل أقوى من كل دعاوى الوقيعة والفرقة، مشيراً إلى أن ما واجهته مصر من صعاب خلال السنوات الماضية دفع أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين إلى إدراك أن وحدتهم وتماسكهم هما الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار المنشود لأبناء الوطن جميعاً.

كما أعرب الدكتور حازم الببلاوي عن تفاؤله بأن مصر ستكون على أرضية مختلفة تماماً للانطلاق للمستقبل مع الانتهاء من خطوات خريطة الطريق.

وجاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث شدد خلال اللقاء على ضرورة التفاؤل بالمستقبل الذي يحمل فرصاً واعدة وآفاقاً متنوعة لمصر، مشيراً إلى قيامه أمس بتدشين مشروع تنمية قناة السويس الذي سيحقق نقلة هائلة للمجتمع وللاقتصاد المصري.

وأضاف الببلاوي أن المرحلة تحتاج من كل أفراد الشعب العمل الجاد حتى نحافظ على مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكداً أن تطوير إقليم قناة السويس يساوي بناء مصر جديدة ويوفر التبعية إمكانيات هائلة في التصنيع والخدمات التي تتواكب مع العصر، هذا بالإضافة الى أهمية قناة السويس نفسها كونها تربط 3 قارات في وقت واحد.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في الفترة القادمة ستكون أهم مظاهر التجارة بين الغرب وآسيا عن طريق قناة السويس؛ لذلك مصر ستكون في بؤرة التقدم بشرط أن نكون على مستوى تحمل هذه المسؤولية.

وأضاف أن قناة السويس هي أحد أهم منجزات البشرية في العصر الحديث، ومصر استفادت منها كثيراً، ولكن لم تكن مصر على قدر ما تمثله قناة السويس من أهمية في العالم لذلك أصبحت عبئاً على مصر لذلك تم مهاجمتها عدة مرات، مشيراً الى أن القناة تمثل لمصر تقدماً مذهلاً فهي مصدر ثروة مهمة جداً ويجب علينا حمايتها.

وأشار الى أنه "يجب علينا أن نجعل منطقة قناة السويس منطقة جذب عالمية ومنطقة للتواصل وتلاقي الحضارات بشرط أن نكون على قدر المسؤولية لكي نحميها ونحمي أنفسنا".