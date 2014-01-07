الخارجية: حلايب مصرية 100% ولا حلول وسطى مع السودان

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الأزمة مع السودان حول حلايب وشلاتين هو أمر مفروغ منه، لأن حلايب وشلاتين مصرية 100% ولا مجال للجدال حول ذلك الأمر.

وأضاف عبد العاطي، في مقابلة خاصة مع قناة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن حلايب وشلاتين هي أرض مصرية خالصة، والدولة المصرية تمارس أعمال السيادة المصرية عليها، ولن نقبل بحلول وسطى للأزمة مع السودان، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية في الخرطوم تتواصل مع الجانب السوادني للتأكد من صحة تصريحات الوزير السوداني، التي زعم فيها أن منطقة حلايب وشلاتين ملك للسودان.

وكان وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون، قال إن هناك حواراً وتفاهمات بين القاهرة والخرطوم حول قضية منطقة حلايب الحدودية بين البلدين، مضيفاً أن "المنطقة سودانية 100%".