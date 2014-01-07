مسؤول أمني: السيسي سيعلن خوضه انتخابات الرئاسة بمصر

زاد الجدل القائم حول ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد تصريح جديد لمسؤول في الأجهزة الأمنية بهذا الشأن في ظل تأكيد أكثر من وسيلة إعلامية على امتلاكه برنامجاً انتخابياً متكاملاً.

فهناك مؤشر جديد لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة القادمة، وفق ما أعلنه مسؤول في الأجهزة الأمنية تحدث إلى وكالة "رويترز" طالباً ألا ينشر اسمه، قال إنه على الأرجح أن السيسي سيعلن خوضه انتخابات الرئاسة، مضيفاً أن قيادة الجيش عبّرت في اجتماع عقد مؤخراً عن تأييدها لترشحه.

الجدل القائم حول إمكانية ترشح السيسي للرئاسة جاءت بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية من وجود برنامج انتخابي جاهز بالفعل للفريق السيسي.

فالفريق عبدالفتاح السيسي الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى غالبية المصريين نظراً لما قام به في الثلاثين من يونيو استجابة لمطالب الشعب ووضع خطة للطريق لإعادة الاستقرار والأمان للبلاد، يرى كثيرون أنه من أقوى المرشحين على الساحة السياسية المصرية نظراً لقلة المرشحين المحتملين ومن أبرزهم حمدين صباحي الذي خاض الانتخابات السابقة.

ومن داخل المؤسسة العسكرية نفسها يبرز اسم رئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان، الذي رجّح البعض أنه قد يعود للساحة السياسية من جديد، وهو ما ظهر جلياً من خلال مشاركته القوية في الحياة العامة مؤخراً.

ويظل احتمالية الجدل قائماً حول مشاركة السيسي في انتخابات الرئاسة والتي من الممكن أن تتعاظم بحسب حجم الإقبال على المشاركة في الاستفتاء على الدستور في 14 و15 من يناير المقبل.