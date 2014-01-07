مصر والضغوط الخارجية

أجمع المؤرخون وخبراء العلاقات الدولية المعاصرة علي أن مصر نموذج للاستهداف الخارجي والضغط الأجنبي‏,‏ فمصر منذ العصر الفرعوني وهي محط الأنظار ومركز الأطماع‏.

توافد عليها الغزاة والبغاة والطغاة فتعاقبت عليها الغزوات الأجنبية منذ ما قبل الإسكندر إلي ما بعد بونابرت, وعندما حاول محمد علي إنشاء إمبراطورية مصرية امتدت من منابع النيل وشرق أفريقيا جنوبا إلي هضبة الأناضول وساحل الشام وبعض أقطار المتوسط شمالا تكالبت عليه القوي الأجنبية وأجبرته باتفاقية لندن في1840 علي التراجع عن سياسته التوسعية والانكماش داخل الحدود المصرية في دولة وراثية له ولأبنائه, وعندما قاد الزعيم جمال عبد الناصر مصر نحو سياسة إقليمية قومية وجد من يقف له بالمرصاد وتكالبت عليه هو الآخر القوي الغربية والصهيونية ووجهوا له ضربة قاصمة بالنكسة العسكرية في يونيو1967, فمصر غير مسموح لها بالانطلاق في محيطها وغير مطلوب أيضا أن تقع فتسقط المنطقة بأكملها! إنها معادلة جيوبوليتيكية يصعب وجود نظير لها ولعلنا نشير إلي هذه المعاني من خلال الملاحظات الآتية:

أولا: إن مصر بلد فريد في هويته متميز في تركيبته لا نقول ذلك لأننا مصريون ولكن ذلك معطي تاريخي يرتبط بعنصر الزمان, وحقيقة جغرافية ترتبط بعامل المكان, وميراث حضاري يرتبط بتأثير السكان, إن مصر نسيج وحدها لذلك كانت دائما بلدا متميزا ودولة متألقة يشهد بذلك أعداؤها قبل المحبين لها, فهي عربية إسلامية إفريقية بحر متوسطية شرق أوسطية, صارعت الزمان في كل العصور لأنها دولة ملتقي للحضارات, ومستضيفة للثقافات, فكان طبيعيا أن تتجه إليها الأنظار وتتوافد علي أرضها الطيبة غزوات الطامعين وأطماع الحاقدين.

ثانيا: إن استقراء التاريخ المصري يؤكد أن السياسة الخارجية المصرية ذات شخصية متميزة تقوم أساسا علي توظيف فكرة الدور الإقليمي والدولي لتحقيق وضع اقتصادي أفضل, فمصر تبيع سياسة وتشتري اقتصادا, فعندما يطير رئيس مصر إلي واشنطن أو بكين أو طوكيو ـ علي سبيل المثال ـ فإنه يضع أمام المفاوض الأجنبي طبيعة الدور الإقليمي لمصر وجهودها في صناعة السلام بالمنطقة لكي يتحقق له وضع تفاوضي أفضل يلبي بعض المطالب الاقتصادية التي تتطلع إليها القاهرة في ظل ظروف معينة, ولقد عاشت مصر تاريخيا بنظرية الدور الإقليمي الذي تتطلع إلي استعادته في أقرب وقت خدمة لأهدافها الاقتصادية والإنمائية والمعيشية.

ثالثا: لقد اختارت مصر أن تكون عربية اللسان عروبية الوجدان ولن يتحقق لها ذلك إلا بريادة قومية تجعلها محط الأنظار لأنها بمثابة العمود الأوسط للخيمة العربية التي تظلل الأشقاء دائما لذلك فقد خاضت الكنانة كل الحروب القومية من حطين وعين جالوت وصولا إلي الحرب الظافرة عام1973, ولم تقصر مصر في التزاماتها القومية حتي لو تعارضت مع بعض مصالحها الإقليمية, ولقد تراجع الدور الإقليمي لمصر نتيجة ظروف سياسية عابرة أو مؤثرات خارجية ضاغطة بفعل مخططات أجنبية أو أجندات لا تمت للروح القومية بصلة, ولعل العصر الناصري هو خير نموذج يشهد مؤكدا لما نقول.

رابعا: ألاحظ ـ كما يلاحظ غيري ـ الحساسية المصرية المفرطة بل والحساسية العربية الزائدة لبعض الممارسات الأجنبية علي سياستها الخارجية, فنحن نتصور وهما أن كلمة( لا) تعني إعلان الحرب ونعتقد أيضا أن الصراع محكوم بالمعادلة الصفرية, أو أن العلاقات الدولية محكومة باللونين الأبيض أو الأسود وهذا كله قول مبالغ فيه وتصور أقرب إلي الوهم منه إلي الحقيقة لأن بين اللونين ظلال كثيرة يمكن أن تؤدي إلي مواقف مقبولة لدي الأطراف كحد أدني من كل جانب, ولقد شهدت العلاقات الأمريكية العربية نموذجا لهذا المفهوم عندما تصور بعض العرب ـ ومنهم مصر ـ أن الرضا السامي الأمريكي يفتح أبواب الجنة بينما الأمر غير ذلك تماما, لا لأن من يتغطي بأمريكا عريان ولكن لأن المصالح الأمريكية ضاربة بجذورها في أعماق المنطقة فهي تسعي إلي حماية مصالحها البترولية وضمان أمن إسرائيل حتي لو كان الثمن هو التراجع عن بعض أهدافها المعلنة كما حدث مؤخرا في علاقات طهران واشنطن, فالسياسة في النهاية مصالح مباشرة وليست أبدا مبادئ مثالية!

خامسا: تسعي القوي الأجنبية أحيانا لضرب الاستقرار في مصر تحقيقا لأهداف قصيرة المدي أو بعيدة الهدف, لذلك كانت مصر ولا تزال مركز استهداف علي مر العصور لأن خبراء الإستراتيجية الدولية يدركون أن من يحوز مصر فقد حاز المنطقة بأسرها, وصدق البريطانيون عندما قالوا( إذا عطست مصر أصيب الشرق الأوسط بالإنفلونزا) فهي بحق درة الشرق, يتطلع إليها الجميع في الأزمات, ويلوذ بها الأشقاء في المحن وتقود العمل العربي المشترك في كل العهود.

سادسا: إن المبالغة في استقبال الملاحظات الأجنبية والانتقادات الخارجية هو خطأ يؤدي إلي نتائج عكسية ويشعر الأطراف الأخري بأن لها وصاية علي مصر وأن ملاحظاتهم تزعج المصريين شعبا وحكومة وأنه مع المزيد من الوعيد وقوة التهديد فإن مصر سوف تتأثر بذلك وتتراجع عن سياساتها في نواحي الحياة المختلفة خصوصا أن الغرب إذا عرف أن دولة معينة تستجيب لضغوطه وتضعف أمام تهديداته فإنه يستمرئ الحال ويمضي نحو المزيد من الضغوط.

سابعا: يتعين علينا كعرب ومصريين أن نتعامل مع الدنيا من منطق قوة لا من إحساس بالضعف, ويجب أن يدرك الجميع أننا دولة عريقة وعميقة وأن النيل منها أمر دونه الكثير فما رماني رام وراح سليما كما قال حافظ في رائعته الخالدة.

... تلك ملاحظات نسوقها في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها مصر وهي تواجه تلك الضغوط الخارجية الهائلة في محاولة لإضعافها والإقلال من شأنها وتقويض مسيرتها وتعطيل خارطة الطريق أمامها وإخضاعها لسياسات تتعارض مع مصالحها الوطنية وهويتها التاريخية ودورها الإقليمي وريادتها القومية ومكانتها الدولية.

نقلاً عن صحيفة "الأهرام"