إلغاء انعقاد محاكمة نشطاء "6 أبريل" بالقاهرة

قالت قوات الأمن بمعهد الأمناء بطرة إنه تم إلغاء انعقاد محاكمة كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 إبريل"، والناشطين السياسيين أحمد دومة ومحمد عادل، والتي يحاكمون فيها على خلفية تورّطهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.

وأكدت قوات الأمن بمعهد الأمناء بطرة أنه لم يُحدد بعد مكان آخر لانعقاد الجلسة، وأنه من المقرر تأجيل الجلسة إدارياً نظراً لحالة الاستنفار الأمني حول مقر أكاديمية الشرطة، حيث تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما أكد محمد كمال، نائب مدير المكتب الإعلامي لحركة "شباب 6 أبريل"، أنه ترددت أنباء حول تغيير مكان المحاكمة، مشيراً إلى أن هناك تعنتاً في تعريفهم بالمكان الجديد للمحاكمة.

ولفت كمال في تصريحات لقناة "العربية" أن الحركة ترى أنه قانونياً لا يجوز تأجيل المحاكمة دون انعقادها.