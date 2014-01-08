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الجيش يلقي القبض على طفل حاول تفجير عبوة بالشيخ زويد

المصدر: العربية.نت
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قامت عناصر القوات المسلحة المصرية بإلقاء القبض على طفل في الـ12 من العمر، وذلك لقيامه بمراقبة تحركات دوريات القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بمدينة الشيخ زويد.

كما اكتشفت القوات المسلحة أن الفتى حاول تفجير عبوة ناسفة عن بعد باستخدام جهاز لاسلكي.

وأوضح المتحدث العسكري على صفحته على "فيسبوك" أن "الأجهزة الأمنية كانت قد كشفت عن مخطط للجماعات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء خلال الفترة الأخيرة، اعتمد على تجنيد الأطفال ممن لم يبلغوا سن الرشد، في مراقبة تحركات الدوريات العسكرية وقوات الشرطة باستخدام أجهزة لاسلكية صغيرة الحجم".

كلمات دالّة

#مصر, #سيناء, #ارهاب

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