القاهرة: ليس من حق إيران التدخل في شؤون مصر الداخلية

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، إن ما ذكرته المتحدثة الإيرانية بأن بلادها استخدمت حقها في التعليق على الشأن الداخلي لمصر، إنما ينمّ عن عدم دراية بمبادئ القانون الدولي ونصوص ميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتي تمنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكد المتحدث أنه ليس من حق إيران أو غيرها التدخل في الشؤون الداخلية في مصر، واعتبار ذلك مرفوضاً شكلاً وموضوعاً.

وكانت الخارجية المصرية استدعت، الاثنين الماضي، رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، مجتبي أماني، إلى مقر الوزارة، احتجاجاً على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، والتي عبّرت فيها عن قلق بلادها إزاء تصاعد حدة المواجهات بين قوات من الجيش والشرطة والمتظاهرين.

ونقلت عنها وكالة "الأنباء الإيرانية" قولها يوم السبت: "إيران تعبّر عن قلقها تجاه تأزّم الأوضاع في مصر، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تراقب وبقلق التطورات الأخيرة في مصر، خاصة بعد اشتباكات وقعت يوم الجمعة بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، أوقعت 17 قتيلاً وطالبت بحوار وطني بديلا للعنف".

يُذكر أن الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي عزله الجيش في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، قد دعا إلى التقارب مع إيران لكنه لم يستأنف العلاقات المقطوعة معها منذ عام 1979.