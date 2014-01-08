مصريو الخارج يشرعون في الاستفتاء على الدستور

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، إن الناخبين المصريين في الخارج بدأوا، الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات في الدستور تمثل خطوة كبيرة في تنفيذ خارطة طريق أعلنتها قيادة الجيش يوم عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في يوليو.

وأضاف أن ناخبين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في مقار بعثات دبلوماسية مصرية بدول الخليج العربية من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي لتلك الدول.

ويستمر إدلاء المصريين في الخارج بالأصوات خمسة أيام. ويبدأ الاقتراع في مصر على الدستور يوم 14 يناير الحالي ويستمر يوماً آخر.

وقال عبدالعاطي إن الناخبين المصريين في سوريا لن يدلوا بأصواتهم لأسباب أمنية.

وأضاف أن "عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج تسير حتى الآن بشكل طيب في سفارات وقنصليات مصر العامة بمختلف دول العالم".

وتابع "غرفة العمليات التي شكلها وزير الخارجية لمتابعة الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج لم تتلق حتى صباح الأربعاء أي إخطارات بحدوث مشاكل تعوق عملية التصويت".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن عدد الناخبين المصريين المسجلين في الخارج يزيد على 681 ألفاً من بين نحو 8 ملايين مصري مغترب. ويقيم 80% منهم في خمس دول هي: السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة.

وذكرت السفارة المصرية في أبوظبي أن زهاء 57 ألف مصري يقيمون في الإمارات يحق لهم التصويت في الاستفتاء.