رئيس قناة مقالة: عرض فيلم عن إنجازات مرسي حدث بالخطأ

قالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة "النيل الدولية" المقالة، إن ما عرض عن إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسي ليس فيلماً، لكنه برنامج باللغة الإنجليزية مدته نصف ساعة تم عرضه عن طريق الخطأ دون عمد.

وأضافت محسن، في حوارها ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء، أنه تم إيقاف المخرجين الخمسة المسؤولين عن هذه الواقعة.

وأوضحت رئيس قناة "النيل الدولية" المقالة، أنها تحمل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك في الخطأ الذي حدث.

وفجرت الدكتورة ميرفت محسن مفاجأة بأنه لا يوجد بمكتبها تليفزيون تتابع من خلاله ما يعرض عبر قناة "النيل الدولية" أو هاتف لسرعة التصرف في أوقات الأزمات.

وأشارت الدكتورة ميرفت محسن، إلى أن الإعلامي عمرو أديب كان وراء قرار الوزيرة بإقالتها، لافتة إلى أن وزيرة الإعلام أقالتها من منصبها قبل انتهاء التحقيقات.

وقالت إنها طلبت إعادة هيكلة القناة ولكن القيادات في "ماسبيرو" لم تساعدها، على حد قولها.

وأضافت أن 80% من المخرجين العاملين في قناة "النيل الدولية" غير مؤهلين تماماً وبلا كفاءة وليس من صلاحياتها إقالتهم.

وأكدت أنها ليست إخوانية أو من أنصار الجماعة، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تكون كبش فداء لأخطاء الآخرين.

وأشارت الدكتورة ميرفت محسن إلى أن فيلم "إنجازات مرسي" تم عرضه لمرتين لأن المخرج بلا ضمير، مشددة على أن ما أسمته بـ"العك الإداري" تسبب في صدور قرار إقالتها.

وأكدت رئيس قناة "النيل الدولية" المقالة، في ختام حوارها أنه لن ينصلح حال "ماسبيرو" إلا برحيل وزيرة الإعلام، وأنها ستلجأ إلى القضاء لرفع قضية رد شرف.