سقوط طائرة تدريب عسكرية مصرية ونجاة الطيار

سقطت طائرة تدريب عسكرية مصرية، الأربعاء، بمركز السنبلاوين التابع لمحافظة الدقهلية المصرية.

وأفادت الصفحة الرسمية بأن الحادث وقع نتيجة عطل فنى مفاجئ بمحرك الطائرة أثناء تنفيذها أحد المهام التدريبية اليومية.

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، حيث تم نقل الطيار إلى أحد المستشفيات، وحالته الصحية مستقرة.

وتكررت حوادث مماثلة في الفترات الأخيرة، خاصة بعد تولي الجيش المصري الكثير من المسؤوليات الأمنية في البلاد خلال الفترات الماضية.

وتشهد مصر توترات أمنية بالغة منذ قيام الجيش بعزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي، في أعقاب تظاهرات حاشدة في 30 يونيو.