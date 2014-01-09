الأمن يعتقل مساعد قائد تنظيم "الفرقان" في سيناء

ألقت قوات الأمن المصرية شمال سيناء، القبض على أحد العناصر التكفيرية الذي ينتمي لجماعة "الفرقان"، التي تتبنى عمليات استهداف الجيش والشرطة في سيناء.

وكشف مصدر أمني في الشرطة أن المعتقل يدعى "معين ف. م"، وهو من مواليد 1977، ويعد أحد مساعدي قائد جماعة "الفرقان"، ويعمل مدرساً ويقيم بدائرة قسم ثاني العريش.

وتتبعت أجهزة الأمن المصرية المعتقل على مدار أسبوعين كاملين، وأعدت له كميناً محكماً، الخميس، بمشاركة رجال الأمن العام والأمن الوطني، ونجحت في إلقاء القبض عليه أثناء خروجه من المدرسة التي يعمل بها.

وقالت مصادر إن المعتقل مطلوب أمنياً حسب تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أكدت مشاركته في زرع الألغام في طريق القوات خلال العملية العسكرية التي تتم حالياً في سيناء.

وأضافت أن العناية الإلهية أنقذت أفراد وآليات حملة مشتركة تضم قوات من الشرطة والجيش، الخميس، من موت محقق بعد اكتشاف وجود 5 ألغام تمت زراعتها في طريق القوات على طريق الجورة - الشيخ زويد شمال سيناء.