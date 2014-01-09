الداخلية المصرية: معلومات عن مخطط لاغتيال مرسي

قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، إن أجهزة الأمن وردت إليها معلومات منذ فترة بتخطيط البعض لاغتيال الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الأربعاء، أن مرسي كان جاهزاً تماماً لترحيله لمقر محاكمته بالقاهرة صباح الأربعاء، لكن تقرير الطيار حال دون نقله من سجنه ببرج العرب، وأن سوء الحالة المناخية حسم قرار عدم نقل مرسي لأكاديمية الشرطة.

ومن جانبه، قال اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إن أجهزة الأمن نجحت في ضبط خلية إرهابية حال تصنيعها لقنابل محلية الصنع، كانت تخطط للقيام بأعمال عنف لإرهاب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الاستفتاء، وتم ضبط كمية من المواد المتفجرة والمسامير المستخدمة في إعداد القنابل.

وأوضح مدير أمن القليوبية، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنه لا توجد قوة تستطيع إفساد عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير، مشدداً على أنهم سيؤمنون بالتنسيق مع القوات المسلحة عملية الاستفتاء على الدستور.

مرسي سيمثل أمام المحكمة

من جانبه، قال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، إن ما حدث الأربعاء فيما يخص تأجيل محاكمة محمد مرسي أمر طبيعي وليست المرة الأولى التي لم يحضر فيها متهم جلسة محاكمته.

وأضاف عبدالرازق، خلال حواره ضمن البرنامج، أن إجراءات توصيل المتهم من محبسه لمقر محاكمته أمر تختص به وزارة الداخلية، موضحاً أنه لا شك في أن مرسي سيمثل أمام المحكمة في الجلسات القادمة، ومشيراً إلى أن جماعة الإخوان وصلت لمرحلة الاهتزاز وسط تراجع ملحوظ لقدرتهم على الحشد.

وأكد المستشار عبدالرازق أن الشعب سيكتب شهادة ميلاده يومي 14 و15 يناير والجيش والشرطة سيؤمنان الاستفتاء على الدستور، لافتاً إلى أن اللجان الإلكترونية للإخوان تعمل على نشر الشائعات بهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد.

في سياق متصل، قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس المعزول لا يملك الحق في اتخاذ القرار بحضوره من عدمه أمام منصة القضاء.

وأضاف أمين خلال حواره مع "الحدث المصري" أن ما تناوله البعض حول إمكانية عدم حضور مرسي للجلسة القادمة "غير صحيح".

الدولة لن تسمح بتهديد حياة مرسي

وشدد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، على أن وزارة الداخلية لم تتدخل إطلاقاً في تقرير نقل مرسي من محبسه، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدولة لن تسمح لأحد بتهديد حياة مرسي لأنها ستكون المتهمة الرئيسية وقتها.

وتابع: "هناك تخيلات لدى أنصار الإخوان بأن عدم حضور مرسي للمحاكمة لمنعه من كشف بعض الأسرار".

ومن جهته قال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن شبورة مائية كانت وراء عدم نقل مرسي لمقر محاكمته.

وأضاف العبد، في مداخلة هاتفية ضمن البرنامج، أن الطيار هو صاحب القرار فيما يخص عدم نقل مرسي من محبسه لأكاديمية الشرطة، موضحاً أن سجن برج العرب خط أحمر ويُعد أكثر السجون تأمينا على مستوى الجمهورية، مشدداً على أنه لا يستطيع أحد اقتحام سجن برج العرب.

وحول ما تردد من أنباء عن دخول عدد من سجناء جماعة الإخوان في إضراب عن الطعام بسجن العرب، أكد اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، أن سجناء الإخوان يرفضون بعض أنواع الأطعمة، ولم يدخلوا في إضراب كما أشيع.