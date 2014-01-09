سجن 26 طالباً إخوانياً في قضية جامعة الأزهر

قضت، الخميس، محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة بحبس 26 متهماً من طلاب جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين لمدة عامين و6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها المدينة الجامعية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مجدي، رئيس المحكمة، وحضور أحمد مجدي عبدالغني، وكيل النائب العام.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر بغرض التأثير على مؤسسات الدولة وعرقلة عملها ومرافقها، وتعطيل العمل بالقوانين، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة.

وكانت مجموعة من طلبة جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم الإخوان قد ارتكبوا تلك الأحداث، والتي شهدت تخريباً على نطاق واسع داخل وخارج المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر.

وسبق أن أمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة التلفيات التي تسبب المتهمون وآخرون في إحداثها، ورفع الآثار الفنية لها، وكذا آثار الأعيرة النارية التي تم إطلاقها وتحليلها وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص والمعاينة، وندب لجان من محافظة القاهرة لتقدير قيمة التلفيات.

وأظهرت المعاينة التي أجراها محققو النيابة العامة وقوع تدمير بصورة كبيرة في جنبات الطريق العام (شارع مصطفى النحاس) المقابل للمدينة الجامعية الأزهرية بالقاهرة، واستخدام مرتكبي الجرائم لقطع الأحجار الناتجة عن تكسير الطريق والأرصفة في رشق قوات الأمن والتعدي على أفرادها.

كما تبين من المعاينة وجود تلفيات في البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية نتيجة الاشتباكات، وقيام مرتكبي الأحداث باستخدامها في مواجهة قوات الأمن، حيث أغلقوا البوابة وقاموا برشق قوات الشرطة من ورائها بالأحجار والزجاجات الفارغة، كما قام المتهمون بقطع الأشجار في محيط وداخل حرم المدينة الجامعية واستخدامها كحواجز وحرق بعضها.