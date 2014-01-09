تظاهرة أمام سفارة مصر بواشنطن لرفض "استفتاء الدستور"

تظاهرت مجموعة المصريين الأميركيين المعارضين لما يسمونه بالانقلاب سلمياً أمام السفارة المصرية بواشنطن لرفض الاستفتاء على الدستور.

ومن جانبه، يعتقد السفير المصري في واشنطن محمد توفيق أن النداءات بمقاطعة التصويت لن تؤثر على الاندفاع عليه، قائلاً "أعتقد أن هذا التصويت مهم للغاية ومن يريد ألا يشارك فهذا من حقه تماماً، لكن أنا متأكد أن الغالبية العظمى من المصريين يريدون المشاركة".

الحالات الجوية السيئة التي تشهدها بعض المدن الأميركية قد تعوق عملية التصويت في أول أيامها، لكن التصويت متاح من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً لمدة 5 أيام، الفترة هذه تشتمل عطلة نهاية الأسبوع حيث تتوقع السفارة العدد الأكبر من الناخبين.

يذكر أنه بإمكان المصريين في أميركا التصويت في 5 مراكز هي السفارة في واشنطن، حيث يوجد 7 آلاف مسجل للتصويت، والقنصليات في نيويورك ولوس أنجلوس وهيوستن وشيكاغو.