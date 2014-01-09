حبس 24 إخوانيا 3 سنوات بتهمة التظاهر

قضت محكمة جنح مصرية، الخميس، بمعاقبة 24 متهماً من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة التظاهر من دون تصريح.

وحددت محكمة جنح حدائق القبة بالقاهرة كفالة مالية قدرها 5000 جنيه مصري، لكل متهم من المتهمين، لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل بصدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة، نقلاً عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وأدانت المحكمة المتهمين بالتظاهر دون إخطار مسبق، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، خلال مسيرة لهم في شهر نوفمبر الماضي بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وحظر قانون مصري مثير للجدل التظاهر من دون إذن مسبق. وقال ناشطون إن القانون مضاد للحريات العامة.