قضاة مصر يعتزمون الإشراف على "استفتاء الدستور"

أكد نادي قضاة مصر عزم أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، أيا كان الثمن والتحديات.

وندد وكيل النادي عبدالله فتحي بما أقدمت عليه عناصر الجماعات "الإرهابية"، من وضع عبوة ناسفة داخل إحدى السيارات أمام النادي النهري للقضاة بالعجوزة.

وشدد فتحي على أن أحدا لن يستطيع أن يرهب قضاة مصر وأنهم عازمون على القيام بواجبهم لإنجاح خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصري.

وأكد أن للجماعة "الإرهابية" حسابات غير وطنية تهدف في المقام الأول والأخير إلى تحقيق مصالح تنظيمها الإرهابي الدولي، على حساب المصالح القومية للبلاد، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في كشف تلك القنبلة، وقيامهم بواجبهم في إبطال مفعولها على الفور.

وأهاب وكيل أول نادي قضاة مصر بكافة جهات الدولة المعنية، بالاضطلاع بمهامها نحو تأمين الشعب المصري أولاً، وقضاة مصر، باعتبارهم جزءاً من هذا الشعب، سواء في المحاكم أو النوادي، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسول لهم أنفسهم إرهاب هذا الشعب أو محاولة التأثير على أحكام قضائه.