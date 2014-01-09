مصريو الخارج يستفتون على الدستور لليوم الثاني

واصل المصريون في الخارج، الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، التوافد على مقار بعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي بأن عملية الاقتراع للمصريين بالخارج في كافة السفارات تسير في اليوم الثاني للاستفتاء بشكل طيب، ولا يعكر صفوها أي مشاكل كبيرة تعيق عملية التصويت.

وأوضح عبدالعاطي أنه تم حتى الآن طباعة أكثر من 77 ألف بطاقة بيانات لازمة لعملية التصويت، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة كثافة التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين باعتبارها أيام عطلات نهاية الأسبوع في الدول العربية والأجنبية.

وذكر المتحدث أن وزير الخارجية يتابع عن كثب التقارير الواردة لغرفة العمليات التي يرأسها نائب الوزير السفير حمدي لوزة للاطمئنان على حسن سير عملية التصويت، حيث تشير التقارير الأولية الواردة من البعثات التي أجريت بها عملية التصويت في 138 بعثة دبلوماسية إلى أنه لم تحدث أي مشاكل أو معوقات تعرقل عملية التصويت في اليومين الأول والثاني على التوالي.

وقال المتحدث إن وزارة الخارجية قامت بنقل العديد من شكاوى وشواغل عدد من الناخبين في الخارج، خاصة فيما يتعلق باشتراط اللجنة العليا للانتخابات تقديم وثيقة أصلية لإثبات الشخصية، سواء كانت بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المميكن، وذلك في ضوء ما يواجهه عدد من الناخبين بدول الخليج من مشاكل تتعلق بعدم توافر أصل الجواز أو بطاقة الرقم القومي لديهم.