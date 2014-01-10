المفتي الأسبق: أتوقع تصويت غالبية الناخبين بـ"نعم"

قال الشيخ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، إن الفتوى عن جهل أو تعمد بالكذب قد تؤدي بصاحبها إلى "الردة". وأضاف لـ"العربية الحدث" مساء اليوم، أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني لتحقيق الاستقرار وإرساء الأمن.

وتابع المفتي الأسبق أن الفتوى بعدم جواز المشاركة في الاستفتاء على الدستور "تعطيل لمصالح العباد"، ووصفها بأنها "فتوى ليست دينية وتعود لصاحبها"، في إشارة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي.

وقال واصل إن المشاركة في الاستفتاء من المصلحة الشرعية الواجبة على المواطنين، معلناً تأييده للتصويت بـ"نعم".

وأشار إلى أن الدستور "ليس قرآناً"، وأنه من الممكن تعديله فيما بعد.

وتوقع المفتي الأسبق تصويت غالبية الناخبين على الدستور بـ"نعم"، واصفاً كل مواد الدستور بأنها "تحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وقال واصل إن كل من يفسد في الأرض بالقتل أو التخريب أو الحرق أو التفجير ينطبق عليهم "حد الحرابة" في الإسلام، وأوضح أن "العقوبات الجنائية تحل حالياً محل حد الحرابة في مواجهة المخربين.

وانتقد واصل دعوات عودة الشرعية التي ينادي بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال: "أية شرعية إسلامية التي يطالبون بها؟ فالإسلام دين سلم وسلام.

وتابع: "من يموت وهو يقاتل دفاعاً عن كرسي الحكم فقد خسر الدنيا والآخرة".

وعن علاقته بالنظام السابق حين كان مفتياً للديار المصرية، قال واصل إنه رفض موالاة السلطة بإصدار فتاوى مؤيدة لبعض القوانين التي أصدرتها السلطة وقتها.