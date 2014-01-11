السيسي يترك باب الترشح لانتخابات الرئاسة مفتوحاً

ترك وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الباب مفتوحاً أمام ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وألمح السيسي خلال فعاليات ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمناسبة ذكرى المولد النبوي إلى أنه قد يترشح إذا طلب منه الشعب والجيش ذلك، وهو ما استقبله الحضور بالتصفيق الحاد.

وقال السيسي إن مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها، ودعا أبناء الشعب المصري للنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية.

وطالب السيسي رجال القوات المسلحة باليقظة الكاملة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خلال الاستفتاء.

وأكد أن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق القوات المسلحة، وأن القوات المسلحة والشرطة لن تتهاون في حماية المواطنين والتصدي بكل قوة وحسم ضد من تسول له نفسه العبث بمقدّرات مصر.

ومن جهتها، أوضحت مراسلة "العربية"، رندة أبو العزم من القاهرة، أن نسبة التصويت على استفتاء الدستور ستكون بمثابة التصويت على خارطة الطريق، وأيضاً على الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وقالت مراسلة "العربية" إن الفنان أحمد بدير أبلغ السيسي أن التصويت على الاستفتاء هو تصويت عليك، مطالباً إياه بالترشح.

وأضافت أبو العزم أن من المرجح أن يعلن السيسي ترشحه بعد نجاح الاستفتاء، وحسب عمرو موسى فإن نجاح الاستفتاء هو نجاح ثلث خارطة الطريق السياسية للخروج من الأزمة.

ولفتت مراسلة "العربية" إلى حديث بعض الجنود مع الفريق أول السيسي، حين أبلغوه أنهم كانوا يريدون الاستئثار به للجيش، لكنهم سيتنازلون ليكون خيار الشعب، على حد قولهم.