ردا علي اسئلة المواطنين

اؤجل الي الغد مفكرة الأسبوع لأجيب اليوم علي التساؤلات التي أثارها عدد من الناخبين حتي يتمكنوا من معرفة لجانهم وموقف بطاقات الرقم القومي المنتهية‏.‏

وقد أجاب علي هذه التساؤلات اللواء محمد رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء والذي كان مساعد وزير الداخلية السابق لشئون الانتخابات.

أولا: كيف تعرف لجنتك الانتخابية ؟ هناك ثلاث وسائل أرخصها الدخول علي موقع اللجنة العليا للانتخابات وعنوانهwww.elections.eg

وعقب ادخال الرقم القومي تتبع الخطوات التي تقودك الي معرفة اسم اللجنة ورقمك في الكشف. والوسيلة الثانية الاتصال برقم140 والضغط علي رقم واحد ثم ادخال الرقم القومي المكون من14 حرفا, والوسيلة الثالثة ارسال رسالة تليفونيةsms الي رقم5151 متضمنة رقمك القومي.

ثانيا: المشاركة في هذا الاستفتاء أوفي الانتخابات المقبلة كلها بالرقم القومي فقد تم الغاء بطاقات الانتخاب, وأصبح الأساس اما الرقم القومي أو جواز السفر الحديث المميكن لأن بداخله الرقم القومي.

ثالثا: بالنسبة لبطاقة الرقم القومي المنتهية فالقاعدة أنه لا ينفي الانتهاء صفة الناخب وتظل مستخدمة, ولكن في معاملات البنوك والجهات الحكومية يكون سريان البطاقة مهما, ويجب تجديد البطاقة.

رابعا: تم تسهيلا للذين تضطرهم ظروفهم الوجود في محافظة أخري غير المحافظة التي يتبعونها تم السماح لهم بالادلاء بأصواتهم في لجان محددة في المحافظات التي يوجدون بها بشرط:

1 ـ أن يكون المواطن خارج محافظته يومي الاستفتاء.

2 ـ داخل المحافظة لا يستطيع الناخب الادلاء بصوته في أي لجنة بالمحافظة أو في اللجان المحددة للوافدين, بل فقط في اللجنة المقيد بها

3 ـ تم اعتبار القاهرة والجيزة والقليوبية( بالنسبة للانتخابات) محافظة واحدة. وبالتالي لا يستطيع المقيد بمحافظة القاهرة أن يكون في محافظة الجيزة أو القليوبية ويطلب الادلاء بصوته في أي لجنة فيهما, بل يتعين عليه الادلاء بصوته في محافظته وفي لجنته المقيد بها.

بقيت شكوي واجهها عدد من العسكريين علي المعاش وسبق لهم أن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الماضية, الا أنهم فوجئوا أخيرا بأنهم غير مقيدين لخطأ وقع اعتبروا بموجبه مازالوا بالخدمة, ولابد من تصحيح الخطا قبل الانتخابات المقبلة.