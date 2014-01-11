سفارة مصر بالرياض: إقبال كثيف في ثالث أيام الاستفتاء

شهد اليوم الثالث للتصويت على التعديلات الدستورية إقبالاً كثيفاً في كل من السفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية العامة في جدة، خاصة مع توافد المئات من أبناء الجالية المصرية المقيمين خارج المدينتين.

وأشار بيان للسفارة المصرية في الرياض إلى أن عدد من أدلوا بأصواتهم، الجمعة، تجاوز عدد المصوتين في اليوم الثاني، الذي فاق بدوره اليوم الأول.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للمصوتين خلال الأيام الثلاثة الماضية اقترب من تسعة آلاف ناخب في "لجنة الرياض"، فيما تجاوز سبعة آلاف ناخب في"لجنة جدة".

وأوضحت السفارة أنها تتوقع استمرار الإقبال الكثيف للناخبين غداً السبت، وأنها استعدت جيداً لذلك، من خلال 13 لجنة فرعية، تضم لجاناً للسيدات والعائلات، من أجل التيسير على الناخبين وإتمام التصويت في أقل وقت ممكن، خاصة في ظل الأجواء الاحتفالية التي تسيطر على عملية الاقتراع، وحرص الناخبين على اصطحاب عائلاتهم لالتقاط الصور التذكارية داخل مقر السفارة.

وجددت السفارة دعوتها لأبناء الجالية المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين المصريين في الخارج، للإدلاء بأصواتهم خلال اليومين المتبقيين من عملية الاقتراع، والتي تنتهي بحلول الساعة التاسعة من مساء الأحد المقبل، على أن يصطحبوا معهم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر، حيث لن يسمح بالتصويت إلا بوجود أحدهما.