مصر.. الجيش يؤمن التصويت بـ160 ألف ضابط وجندي

بثت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، بياناً بالفيديو من القيادة العامة للقوات المسلحة، يتضمن الاستعدادات التفصيلية للقوات المسلحة وجيوشها الميدانية وفروعها لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور لمعاونة وزارة الداخلية.

وذلك بناء على تعليمات الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات والمواقف الطارئة التي يمكن مجابهتها خلال العملية الانتخابية.

وقال البيان إنه سيتم توفير المناخ الآمن لـ30 ألفاً و317 لجنة، تضم 52 مليوناً و742 ألفاً و139 ناخباً، بقوات قوامها 160 ألف ضابط وصف وجندي بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات.

سيارات البث المباشر وصورة حية

وأشار البيان إلى اتخاذ كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين عملية الاستفتاء بكافة المحافظات ونقل صورة حية إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية، من خلال طائرات المراقبة الأمنية وسيارات البث المباشر للأحداث، والتعامل الفوري مع أية أعمال تعرقل سير عملية الاستفتاء.

وتناول البيان تفصيلاً لانتشار قوات التأمين، ففي نطاق الجيش الثاني الميداني يشارك أكثر من 35 ألف ضابط وصف ومجند بعملية التأمين بمحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وشمال سيناء، والتي تضم 83 لجنة عامة و2418 مركزاً انتخابياً، بإجمالي عدد الناخبين تسعة ملايين و777 ألفاً و921 ناخباً.

كما يتولى 14 ألف ضابط وصف وجندي من قوات الجيش الثالث الميداني تأمين 422 لجنة ومركزاً ومقراً انتخابياً، تضم 711 ألفاً و714 مواطناً، بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

المناطق المركزية والجنوبية العسكرية

وفي نطاق المنطقة المركزية العسكرية، يقوم أكثر من 46 ألف ضابط وصف وجندي بتأمين الاستفتاء داخل محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا، والتي تشمل 12 ألفاً و537 لجنة ومقراً انتخابياً، بإجمالي 22 مليوناً و154 ألفاً و36مواطناً، فيما تتعاون المنطقة الغربية العسكرية بقوات يتجاوز قوامها عشرة آلاف لحماية الناخبين بمحافظة مطروح.

وتشارك المنطقة الجنوبية العسكرية بتأمين 60 لجنة عامة و2317 مقراً انتخابياً، تضم ثمانية ملايين و124 ألفاً و654 مواطناً، بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، بقوات تصل إلى 16 ألف عنصر.

وتقوم عناصر من القوات البحرية والجوية وحرس الحدود وعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية بالعمل كاحتياطات قريبة لمعاونة قوات التأمين بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية من خلال 4576 دورية ونقطة ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية.

ونوه بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للأهداف الحيوية والاستراتيجية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام الرئيسية للقوات المسلحة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالدولة.