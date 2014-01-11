4 قتلى باشتباكات بين الأمن والإخوان أمس الجمعة

أكدت وزارة الصحة المصرية، وفاة 4 وإصابة 15 فردا غداة الاشتباكات التي وقعت أثناء التظاهرات والتجمعات يوم أمس الجمعة 10 يناير في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والمنيا والشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن إجمالي عدد الوفيات والمصابين في مستشفيات وزارة الصحة من جراء التجمعات والمظاھرات يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 صباح السبت وصل إلى 4 حالات وفاة؛ منها حالة وفاة واحدة بمحافظة الإسكندرية و3 حالات وفاة بمحافظة السويس.

كما أصيب 15 مواطنا في محافظات القاهرة والمنيا والسويس والشرقية وبني سويف وما يزالون تحت العلاج والملاحظة.

واندلعت مصادمات بين الشرطة وعناصر الإخوان والأهالي، في بعض المحافظات المصرية، الجمعة، عقب خروج مسيرات للإخوان منددة بما أسمته الانقلاب العسكري، داعية في الوقت ذاته إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع إجراؤه في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري.

ولجأ ت الشرطة المصرية لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فبادلها أنصار الإخوان القذف بالحجارة واستخدام قنابل المولوتوف، والألعاب النارية.

كما أضرموا النيران في إطارات السيارات، ليتصاعد الدخان الأسود منها بكثافة، للحيلولة دون تفاقم آثار غاز القنابل المسيلة للدموع عقب إطلاقها.