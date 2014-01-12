لا وفيات في اشتباكات الأمن مع طلاب الإخوان

نفت جامعة الأزهر ما نشر في بعض وسائل الإعلام من مصرع طالبة فى المدينة الجامعية، وأهابت بالإعلاميين تحرى الدقة فيما ينقلونه من أخبار واستياقها من مصادرها الرئيسة بإدارة الجامعة.

وأكد اللواء مجدي عباس مدير أمن جامعة الأزهر أن الهدوء ساد، الأحد، محيط مدينة نصر وقطاع الدراسة ولم تحدث أي مشاكل أو مظاهرات في كليات الجامعة، موضحاً أن بعض الطلاب بالمدينة الجامعية قاموا بقطع الطريق امتداد مصطفى النحاس وتصدى لهم الأمن المركزي وتم السيطرة على الوضع.

وتمكن الأمن الإداري من تفتيش المترددين على المدينة للتعرف على هوياتهم، بينما قامت بعض الطالبات بقطع طريق يوسف عباس وأشعلوا النار داخل المدينة الجامعية وأصيب بعض الطالبات نتيجة تفريق المتظاهرين وتم السيطرة على الوضع وعاد الهدوء للمدينة.

وأضاف اللواء مجدي أنه لا صحة لما أشيع عن وفاة إحدى الطالبات بالمدينة الجامعية، مبينا أن الدكتورة راجية طه عميدة كلية الصيدلة قامت باصطحاب الطالبه (التي أشاعت وسائل الإعلام مصرعها) في سيارتها الخاصه وتوجهت بها إلى مستشفى التأمين الصحي للاطمئنان عليها وخرجت بصحبة شقيقها إلى المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، أن الاشتباكات المتفرقة التي وقعت بعدد من الجامعات المصرية، الأحد، بين قوات الأمن وطلاب ينتمون لجماعة الإخوان، خلفت ستة مصابين ولم يسجل وقوع أي حالات وفاة.

أحداث جامعة عين شمس

وكانت قوات الشرطة قد اقتحمت الأحد، جامعة عين شمس، وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة داخل الحرم الجامعي؛ لتفريق طلاب الإخوان، فيما طلب طلاب الجامعة من الأمن الإداري حمايتهم، إلا أن الوضع خرج عن السيطرة، بعد وقوع عشرات الإصابات والإغماءات في صفوف الطلاب.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن المتمركزة بمحيط جامعة عين شمس وطلاب الإخوان المتظاهرين أثناء قطع طريق الخليفة المأمون، وقد كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الجامعة، بحسب ما أفادت "اليوم السابع".

وقام عدد كبير من طلاب الإخوان المتظاهرين في طريق الخليفة المأمون بإشعال النيران فى إطارات السيارات وغلق الشارع، ما تسبب في تعطيل حركة المرور، الأمر الذي دفع قوات الأمن المركزي لإطلاق القنابل الغاز المسيلة للدموع على الطلاب المتظاهرين لتفريقهم، فيما رد الطلاب بإلقاء الحجارة وإشعال الشماريخ في اتجاه قوات الأمن.