صباحي: لن أترشح للرئاسة إذا وجدت مرشحاً يمثل الثورة

أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أنه مُرشح محتمل للانتخابات الرئاسية حتى هذه اللحظة، وترشحه المحتمل مرهون ببرنامج وفريق يعبر عن الثورة، مشيراً إلى أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية إذا رأى مرشحا ينفذ هذا البرنامج.

وأضاف صباحي خلال تصريح تلفزيوني على شاشة أم بي سي مصر، مساء السبت، لست طامعا في سلطة ولا طالب لها لذاتها، وأشار إلى أن برنامج الثورة أهم من الأشخاص في حد ذاتهم، وقال يشرفني أن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية، وهذا مشروط بتوافق وطني على برنامجي وفريق العمل، وسأساند أي مرشح سيحقق هذه الأهداف، وأكد أنه جاهز لتأييد أي مرشح آخر، حين يرى أنه سيبني دولة ناجحة تكمل الثورة.

وأضاف صباحي لن أقُسم الأصوات، وهذا ضرر لن أفعله، ولن أتفق مع مرشح لن يتبنى أهداف الثورة، ولا أثق فيمن سيسترد وجوه مبارك القديمة، ولن أسمح لفاسدي مبارك أن يسرقوا الثورة كما سرقها الإخوان.

وهاجم حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وقال إن أداءها لا يشجعه على الدفاع عنها بضمير مستريح، لأن فيها شخصيات متواضعة جداً في فهمها للسياسة والثورة.

وانتقد حمدين صباحي الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات تمنع إذاعة تسريبات لمكالمات نشطاء سياسيين في الإعلام، ووصف ذلك بالفعل العلني الفاضح، مشيراً إلى أن ذلك جزء من حملة للإساءة المتعمدة لكثير من رموز ثورة 25 يناير.

وقال من يُسرب هذه التسجيلات يمارس جريمة على الهواء، وفي الوقت الذي من المفترض أن تحرص الحكومة على تطبيق القانون فإنها تقف موقف المتفرج، وهذا الموقف يؤكد أننا نحتاج لحكومة أكثر كفاءة والتزاماً بقيم الثورة.

وأشار إلى أنه حينما تطل علينا وجوه كانت سنداً للتوريث ولتمديد نظام مبارك بكل فساده في الإعلام والحفلات والمؤتمرات والمسيرات فإن ذلك يدعو للريبة، وقال إن الشعب المصري أكثر وعياً من أن ينخدع.