مصر.. 14 ألف قاض للإشراف على استفتاء الدستور

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الانتهاء من توزيع نحو 14 ألف قاض على نحو 30 ألف لجنة انتخابية فرعية في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور‏ التي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين‏.‏

وقال المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن عملية الاستفتاء ستجرى من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، تتولى الإشراف على اللجان الفرعية، بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف إدريس أن رؤساء اللجان الفرعية سيتسلمون من المحاكم الابتدائية التابعة للجانهم، على مدى اليوم الأحد وغد الاثنين، جميع الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع.

وأشار عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إلى أن الحد الأقصى لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلى 3 لجان انتخابية فرعية بدون فواصل بينهم، على أن يكون الحد الأقصى لأعداد الناخبين في كل لجنة 2000 ناخب، وذلك تيسيرا على المواطنين ولضمان سرعة إنجاز عملية الاقتراع.

في هذه الأثناء أكدت وزارة التنمية المحلية أنها أكملت استعداداتها للاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أنه تم إعداد مراكز انتخابية لتصويت الوافدين في المحافظات، ونحو مئتين وخمسين لجنة انتخابية عامة ستشرف على اللجان الفرعية.

هذا وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمراً صحافياً غداً الاثنين لشرح تفاصيل الاستعداد لعملية التصويت.