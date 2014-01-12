منصور: رئيس مصر المقبل ستكون له صلاحيات كاملة

قال الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف إن "الدستور الجديد يؤسس لدولة مدنية عصرية مدنية، وسيكون لمصر رئيس منتخب يتسلم سلطاته كاملة بعد الانتخابات".

وأكد منصور أن مصر تتعرض لهجمة شرسة، وأن هناك مَنْ فهم الدين الإسلامي خطأ واستحل دماء المصريين، معلناً دعم البلاد للخطاب الديني الوسطي البعيد عن التطرف. وأضاف منصور بقوله "ما أحوجنا الآن إلى تجديد الخطاب الديني لحفظ قيم الإسلام وثوابته، والقضاء على الاستقطاب الطائفي".

وقال عدلي منصور إن "يد الأمن المصري ساهرة لتعيد الحقوق، والنصر قادم لا محالة"، داعياً المصريين إلى التصويت بقوة على دستور البلاد الجديد.