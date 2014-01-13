إصابة 4 مسلحين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة بإصابة 4 من العناصر التكفيرية، الاثنين، أثناء قيامهم بزرع عبوة ناسفة علي الطريق الدولي العريش – رفح.

وقالت مصادر أمنية في الجيش إن الانفجار وقع بمنطقة أبو طويلة بالشيخ زويد أثناء قيام عدد من التكفيريين بزرع عبوة ناسفة في طريق قوات الأمن، إلا أن العبوة انفجرت أثناء زرعها.

وقد أسفر الانفجار عن إصابة 4 على الأقل من العناصر في حادث التفجير.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر عسكري قوله إن الانفجار أسفر عن إصابات بالغة في المسلحين، وتم القبض عليهم، وإرسالهم لمستشفيات القوات المسلحة.