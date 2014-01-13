السيسي يدعو الجيش لليقظة والحزم خلال تأمين الاستفتاء

طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الجيش باليقظة أثناء تأديته مهمةَ تأمين الاستفتاء، مشدداً على ضرورة استخدام القوة والحزم في حال تطلب الموقف ذلك.

وجاء كلام السيسي خلال تفقده الاستعدادات النهائية لوحدات القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشاركة في تأمين المقار واللجان الانتخابية، والاطمئنان على جاهزيتها.

وناقش السيسي مع عدد من الضباط والجنود المشاركين في تأمين الاستفتاء أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية التصدي للمواقف الطارئة والتي يمكن حدوثها.

وأشاد السيسي بجاهزية القوات والاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة وإصرارهم على مجابهة التحديات رغم الظروف الصعبة الحالية، حسب تعبيره.

وطالب السيسي، قادة الجيش والضباط على كافة المستويات بـ"اليقظة الكاملة والقوة في الأداء والحزم إذا ما تطلب الموقف ومراجعة كافة إجراءات التأمين وتنسيق العمل ميدانياً مع نظرائهم من وزارة الداخلية، لتوحيد الجهود في تأمين المواطنين تجاه أي محاولة لعرقلة سير الاستفتاء في محيط اللجان".