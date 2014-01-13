الطريق للرئاسة!

فى لقاء للفريق السيسى مع المثقفين والإعلاميين، خلال مناورة عسكرية بمنطقة دهشور قبل 30 يونيو 2013، طالبه الحضور وهم جلوس على مقاعدهم بضرورة التدخل لإنهاء حكم الإخوان المستبد، وأذكر يومها أن السيسى ظل فى هدوئه المعهود يتفادى التعليق، ثم حين ألح عليه متحدث وراء الآخر بنفس المطلب، قال الفريق صراحة وبلا مواربة: وماذا عنكم أنتم؟ أنتم تمثلون أكثر من 50 مليون ناخب، فإذا خرج للشارع نصف هذا العدد فسيفرضون إرادتهم على الجميع.

ورغم أن الحضور فى حماسهم آنذاك لم يعوا رسالة السيسى، إلا أن كلماته ظلت عالقة فى ذاكرتى لا تغيب، وحين نزلت الجماهير بالفعل يوم 30 يونيو وبأعداد فاقت العدد الذى حدده السيسى فى حديثه، فرضت إرادتها، فانحاز لها الجيش على الفور، وحدث التغيير التاريخى الذى طالب به الحضور فى ذلك اليوم.

كانت تلك الواقعة حاضرة فى ذهنى وأنا جالس، أمس الأول، فى مسرح الجلاء أتابع كلمة الفريق السيسى، وأستمع لمطالبات الحضور له مرة أخرى وهم جلوس على مقاعدهم، ولكن هذه المرة بالترشح للرئاسة، وتكرر إلحاح الحضور من كل من تحدث، بمن فى ذلك عريف الحفل العقيد ياسر وهبة، الذى قدم الفريق السيسى قائلاً له: الشعب كله ينتظر كلمتك، فرد عليه السيسى بمجرد أن اعتلى المنبر مداعباً: فاكر إنك هاتورطنى يعنى؟

لكن المطلب لم يتوقف عند كلمات التقديم، بل انتقل إلى القاعة مقاطعاً كلمة السيسى أكثر من مرة لمطالبته بضرورة الترشح للرئاسة، ومثلما فعل فى العام الماضى، نظر الفريق السيسى فى هدوء لجموع الحاضرين من المثقفين والإعلاميين ورجال الفكر والسياسة الجالسين أمامه على مقاعدهم، وكأنه يقول لهم: وماذا عنكم أنتم؟ ماذا أنتم فاعلون؟ ثم قال - مذكراً بما حدث فى العام الماضى: لقد عودنا الشعب أنه حين يريد شيئاً فهو ينزل بنفسه ويحقق مطلبه فيغير التاريخ.

وحين تجىء هذه الكلمات قبل أيام معدودة من موعد نزول الجماهير إلى الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد، الذى يفتح الباب أمام المستقبل فيبدأ مرحلة جديدة من التاريخ، فإن الفريق السيسى يكون قد أوضح للجميع الطريق الوحيد الذى يمكن أن يحمله إلى مقعد الرئاسة، منفذاً لإرادة الجماهير التى لم يعطها ظهره أبداً، لأنه - كما أوضح فى كلمته - ليس له ظهر.

نقلاً ‘ن صحيفة "المصري اليوم"