بكري: مخطط إخواني لخطف صناديق الاقتراع في الاستفتاء

حذر الكاتب الصحافي ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، مصطفى بكري من "مخططات إخوانية لخطف صناديق الاقتراع في الاستفتاء على الدستور".

وقال بكري، في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الأحد، إن التعليمات صدرت للقوات المسلحة بالحسم النهائي مع من يحاول تعطيل الاستفتاء، مضيفاً أنه سيتم القبض على "كل من يتآمر على البلد بعد الاستفتاء".

وأشار بكري إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لترويج وقوع تزوير الاستفتاء على مشروع الدستور.

واعتبر أن الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، "استفتاء على الفريق أول عبد الفتاح السيسي".

وفي هذا السياق، رفض الكاتب الصحافي وصف ترشح السيسي للرئاسة بأنه "عسكرة للدولة"، قائلاً: "لا عسكرة للدولة.. الفريق السيسي سيخلع رداءه العسكري وسينزل لانتخابات الرئاسة كمدني".

واعتبر أن الوطن "بحاجة لرجل في قوة وحجم السيسي"، مشيرا إلى ضغوط أميركية من أجل منع السيسي من الوصول لرئاسة الجمهورية.

وأضاف بكري: "إذا ترشح السيسي سيكتسح من أول مرة، لذلك فأميركا لا تريده لأنها لا تريد جمال عبد الناصر جديدا في المنطقة العربية".

كما كشف أن أصدقاء حمدين صباحي نصحوه بالتراجع عن الترشح للرئاسة، مشيرا إلى تأييد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، للسيسي بعدما كان داعما لصباحي.