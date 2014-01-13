نريدها بلداً طبيعياً

من أسوأ ما جرى فى مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية هى تلك المفردات الثورية التى وظفها الجميع لصالح أغراضه السياسية الضيقة، وفتحت الباب أمام ردات فعل شعبية شديدة المحافظة ورافضة لكل ما جرى فى 25 يناير بسبب تلك المراهقة الثورية التى حذرنا منها منذ اليوم الأول، ولم يبق منها إلا تلك المفردات الرديئة التى لايزال يستخدمها بعض ثوار 25 يناير وخصومهم على السواء.

إن الثورة فى تاريخ أى مجتمع من المجتمعات حدث استثنائى، وهى ليست هدفا ولا غاية، إنما هى وسيلة قد تكون اضطرارية لتحقيق هدف آخر هو تقدم ونهضة المجتمع، وإن كل النظم التى وصفت نفسها بالثورية كرست نظما استبدادية تحت مسمى الشرعية الثورية والقرارات الثورية والحفاظ على الثورة من أعدائها، وأن هناك فارقا كبيرا بين نظام ثورى، وبين نظام ديمقراطى يأتى ولو بعد ثورة أو تغيير أو إصلاح من داخل النظام، فالأول لم يعد موجودا إلا فى كوريا الشمالية وإيران، وجزئيا فى فنزويلا، والثانى يحكم كل الدول الديمقراطية فى العالم التى تغيرت عبر إصلاحات متدرجة أو انتفاضات شعبية.

والحقيقة أن المجتمعات، التى لم يشعر قادة التغيير فيها بأن على رأسهم ريشة، لأنهم «ثوار» وأسسوا لنظم ديمقراطية فاعلة وكفئة، هى التى نجحت وتقدمت، فى حين أن تجارب الفشل الذريع هى التى أسست لشرعية ثورية ومحاكم ثورية وإجراءات استثنائية، فهناك فارق جذرى بين قوى وتيارات تؤمن بقيم ومبادئ الثورة وتسعى من خلالها إلى تغيير المجتمع وتحسين ظروف الناس، وبين قوى وتيارات توظف الثورة حسب الطلب والمصلحة، فتتمسك بها من أجل البقاء فى السلطة أو العودة إليها وليس الدفاع عن مصالح الجماهير كما تدعى.

مصر لن تتقدم إلا إذا توقف البعض عن اعتبار 25 يناير مؤامرة والثوار عملاء «وأجندات»، وتوقف الثوار عن تخوين المعارضين لهم واختزال شبكات المصالح المحافظة والتقليدية فى الفلول ليخفوا فشلهم فى التواصل مع الناس.

لقد نسوا أو تناسوا أن شبكات المصالح التى كانت مرتبطة بالنظم السابقة على التغيير أعادت تشكيل نفسها فى ثوب جديد سمى الأحزاب اليمينية والمحافظة، كما جرى فى معظم تجارب أمريكا الجنوبية، تماما مثلما فعلت الأحزاب الشيوعية فى أوروبا الشرقية التى أعادت بناء نفسها مرة أخرى وأصبحت أحزابا اشتراكية ديمقراطية، ولم يتوقف أحد أمام أن ميركل، مستشارة ألمانيا الحالية، كانت عضوا فى الشبيبة الشيوعية فى ألمانيا الشرقية، لأن الأساس كان بناء نظام جديد وليس الانتقام من شخوص النظام القديم.

مصر لن تصبح بلدا طبيعيا إلا بعد أن تختفى منها مفردات التخوين والتكفير، ويعترف كل من شارك فى ثورة 25 يناير بأن هناك ملايين من المصريين لم يشاركوا فيها وربما رفضوها، وهؤلاء يعرفون فى البلاد الطبيعية والديمقراطية بالقوى المحافظة واليمينية، أما القوى الثورية فعليها أن تعرف أنها ليست وحدها داخل المجتمع، وأنها لن يكون لها صوت واحد على طريقة النظم الشمولية وستبنى أحزابا ستوصف بالتقدمية أو الليبرالية، وعلى الطرفين أن يتداولا السلطة فيما بينهما دون أن يعتبر الثوار أنها ذهبت لنظام الثورة المضادة، ولا القوى المحافظة تعتبرها ذهبت إلى «أجندات» خارجية.

ستصبح مصر بلدا طبيعيا إذا قبلنا أن يكون فيها التقدمى والمحافظ، والليبرالى واليمينى، بدلا من مفردات العمالة والأجندات والفلول والأمنجية وغيرها الكثير.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"