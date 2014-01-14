مصر.. أنصار الإخوان يطلقون النار على الناخبين بسوهاج

أربعة من بين الأحد عشر الذين قتلوا في مصر اليوم، لقوا مصرعهم، بحسب بيان الداخلية، عندما أطلق أنصار للإخوان النار على ناخبين في مدينة سوهاج جنوب القاهرة.

وبحسب الداخلية المصرية، فإن أنصار الجماعة اعتلوا أسطح بعض العقارات وأطلقوا أعيرة نارية على المارة لإثنائهم عن الوصول لمقار الاستفتاء.

سقط 8 قتلى على الأقل في أعمال عنف بين أنصار الإخوان وقوات الأمن التي تصدت لعدة محاولات من جانب الجماعة لتعطيل الاستفتاء على الدستور.

الداخلية المصرية قالت إن الاشتباكات المتفرقة التي وقعت اليوم لم تعرقل سير عملية الاستفتاء على الدستور.

الاحتفال المصري بعرس الاستفتاء علا صوته على كل التهديدات، فصفوف الناخبين انتظمت أمام اللجان الانتخابية من دون اكتراث لأنباء عن اشتباكات أو مسيرات أو حتى تفجيرات.

أنباء سبقت بدء استقبال اللجان الانتخابية للمصوتين، كان أولها انفجاراً أمام محكمة شمال الجيزة، أسفر عنه تهشم جزء من واجهة المحكمة، وتبين بعد المعاينة الأمنية أنه وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع.

كذلك شهدت محافظة الجيزة حادث إشعال مجهولين النار في سيارة شرطة، بينما قامت مدرعة للجيش بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار لجماعة الإخوان كانوا يحاصرون مركز اقتراع بهدف منع السكان من الإدلاء بأصواتهم.

وفي الإسكندرية، تدخلت قوات الأمن بشكل مبكر لتفريق مسيرة لأنصار جماعة الإخوان، كان المشاركون فيها يهتفون مطالبين المصريين بمقاطعة الاستفتاء.

بينما تمكنت قوات الأمن في البحيرة من ضبط أشخاص يجمعون بطاقات الهوية لمواطنين مقابل مبالغ مالية، وذلك لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

حوادث متفرقة وصفها وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، بغير المجدية في منع المواطنين من النزول للاستفتاء وبكثافة لم تكن متوقعة.

أحداث متفرقة لم يسفر أي منها عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح بين صفوف الناخبين، كما رسم مشهد الطوابير الطويلة المصطفة أمام اللجان صورة معبرة عن عزيمة قوية على التصويت لم تحبطها محاولات المنع أو الترهيب والتخويف.